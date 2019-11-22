受颱風外圍環流影響，中央氣象局今(22)日發布豪雨特報，指出基隆北海岸及新北市山區有局部豪大雨發生的機率，宜蘭地區及臺北市山區也有局部大雨發生的機率，需注意持續性降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局資料顯示，鳳凰颱風清晨位置在台東東方海面約360公里處，以每小時17公里速度持續往北移動，颱風的七級風暴風半徑120公里，離台灣尚有一段距離，除了東部海面風浪較大，整體受影響程度較低，預計颱風在明（23）清晨的位置在台灣東北方海面，持續往北移動，因環境已不利颱風結構發展，將逐漸降為熱帶性低氣壓，同時今、明（22日、23日）兩天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿岸地區有長浪發生的機率，敬請注意。

氣象專家彭啟明表示，下半天會逐步緩和，周末東北部的降雨會稍微減緩，有轉晴回溫跡象，建議把握周末好天氣的空檔洗曬衣物及出外活動，北部及東部有機會回溫到27-28度，中南部到28-30度。

下周一波冷高壓再度南下，這波較這周這波明顯較強，目前冷空氣已經臨近長江流域附近，溫度的降幅相當劇烈，冷空氣邊緣影響台灣的程度還不算嚴重，溫度大致上下周一二的降溫和這周一、二相當。

彭啟明提醒，11月颱風多數會受到大陸冷高壓的阻擋，很難接近到台灣附近，有些颱風剛好遇到東北風，水氣、風勢等各種條件都相當，引發共伴效應，但要留意溫度的降幅，尤其進入冷高壓的發展，每周溫差變化頗大，務必要注意溫度的變化。

(中時 )