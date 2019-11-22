身為本季年度第六人最熱門人選的快艇後衛路威廉斯，眼見自己隊友「可愛」里歐納德因為輪休，遭到外界嚴重抨擊，他連忙自爆當年跟「小飛俠」布萊恩同隊打球的經歷，強調布萊恩才是真正的「球霸」，更強調里歐納德比布萊恩好多了。

路威廉斯曾在2015到2017年球季短暫效力過湖人，其中包含布萊恩宣告退役的最後1個球季，所以他對布萊恩的偏執性格，有著相當直接的認知，「假如布萊恩知道我把這些說了出來，他鐵定發瘋，那是我們在波特蘭客場的1次經歷。」

「當時我們打完上半場大比分落後對手，布萊恩走進休息室內就告訴我們，從現在開始，場上的每一個回合，都由我來拿球，你們所有人都必須學習怎樣跟布萊恩一起打球，」路威廉斯說，「結果我們最後仍然輸球了，就算布萊恩也不管用。」

為何自爆這段布萊恩當年糗事？路威廉斯無疑強調里歐納德並非因為自私而輪休，「里歐納德不該成為輪休的個案研究，如果他不能打，就是不能打，你不能替他貼上標籤，甚至有些並非背靠背比賽他也沒打，所以他不該受到指責。」

路威廉斯甚至外界認為里歐納德太過沉默的認知是錯的，「里歐納德和保羅喬治都會講話，我認為很多人都對里歐納德產生誤解，他是一個幽默的人，有趣極了，他比我想像中還愛講話，特別是在比賽期間，因為他想贏球。」

(中時電子報)