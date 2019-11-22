國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨總統蔡英文，近期民調顯示，雙方支持度有一段差距。台北市長柯文哲則說大選勝負已定，現在已進入垃圾時間，但過去很會選舉的前總統陳水扁卻有不同的看法，扁預測，選前最後一個禮拜，2020年1月5日到1月11日，可能有關鍵性的輸贏變化！

阿扁在臉書貼文稱，蔡英文總統宣布「蔡賴配」當天，台北市長柯文哲受訪表示，選舉現在進入籃球垃圾時間，勝負已定。他提到，如果國民黨是「韓朱配」那有贏的機會，現在大勢底定，再忍50幾天。

阿扁提到，柯文哲市長評論最新選情，談到「韓朱配」還有贏的機會，多少可以認同。「新台灣國策智庫」從2017年8月到2019年3月，做了5波總統大選初探民調，也顯示朱立倫如果再度PK 蔡英文，不但不會輸，還一次比一次更多獲得支持，五五波，到贏6%、11%，2018年12月選後第四波則贏20%。

阿扁也說，不過柯市長說2020勝負已定，大勢已定，好像蔡總統贏定了。這會害死蔡英文及其支持者。縱使最新民調指出，在三腳堵蔡英文仍領先韓國瑜16%，也不能說穩贏的。如果明天投票蔡英文一定連任成功，問題是距離投票日還有50天，選情瞬息萬變。

選前最後一個禮拜，2020年1月5日到1月11日，可能有關鍵性的輸贏變化，綠營不能不慎！

阿扁最後更強調，國民黨明明有不輸的朱立倫不提，卻為郭台銘、韓國瑜量身打造初選規則，導致目前的亂象。「贏局賭到輸，吳主席當然要負最大責任」。

(中時電子報)