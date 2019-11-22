韓國瑜臉書。

網友回應。

國民黨總統候選人韓國瑜長期遭綠營以及其側翼抹黑，週刊更爆出豪宅案讓韓忙得焦頭爛額，近來更爆出一棟非韓國瑜名下的房子，造謠說韓國瑜漏報財產，這讓韓國瑜今天特地早起在臉書發文，試問媒體們：大家今天監督執政黨了嗎？

韓國瑜近來遭到各界以顯微鏡檢視，一舉一動無不被無限放大，這讓他相當無奈，直說「這幾天又被造謠說我多了一間房子。不知道蔡總統這輩子在國內外住過的房子又是長什麼樣子呢？」更提到蔡英文之前說到的「7000億投資真的匯的回來嗎？」讓他不禁想問，大家今天監督執政黨了嗎？

發文引起網友回響，許多韓粉在底下回應表達支持，直說「別老是捱打！助選團在幹嘛！可以查回去嗎」、「只看在野黨不看執政黨，真奇怪，都被收買了嗎」、「加油」、「支持國瑜，支持善政，支持國民黨立委候選人」、「這是國民黨的弱點，是不是也該查一下民進黨、候選人、的財產，國民黨要團結，不能眼睜睜地看好好的一盤棋到最後變成一盤壞棋。」

(中時電子報)