很多人愛喝蜂蜜水，但泡蜂蜜到底要用冷水還是熱水，卻很多人不太清楚。日前有網友就在PTT好奇提問，「蜂蜜不能用熱水泡？」引起網友討論，最後也引來養蜂人回應，其實冷熱皆可，不過熱水會破壞蜂蜜的營養，所以還是用冷水或溫水較好。

有位網友在 PTT上貼文表示，我很喜歡喝蜂蜜水，尤其在夏天從冰箱倒冰水出來泡蜂蜜真的好過癮，但最近天氣轉涼，我就煮開水沖來喝，結果姐姐卻說「蜂蜜不能用熱水沖，因為營養價值會被破壞」，讓原PO震驚地問，有這回事嗎？

貼文曝光後，引來一位「養蜂人」回應，其實蜂蜜能用熱水泡，只是高溫會破壞蜂蜜中含有的酵素，讓你喝的蜂蜜沒那麼營養，但目前並沒有任何研究指出，用熱水泡蜂蜜對身體有害。然而，據英國健康組織《對糖採取行動聯盟（Action on Sugar）》指出，蜂蜜雖對身體有好處，但蜂蜜也是糖的一種，若攝取過量，反而會造成身體負擔。

不少網友也回應，「這不是常識嗎？」、「不想喝冰的，可以用溫水阿」、「原來是這樣，我媽以前都泡錯了嗚嗚」、「結論就是加熱也行，吃不死人但失去蜂蜜，原來價值吧」、「長知識了」。

(中時電子報)