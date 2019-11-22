外送商機席捲全台，不僅餐飲業者爭相投入，零售業也紛紛加入戰局！繼全家、7-ELEVEN之後，OK超商今（22）日跟進，攜手粉紅熊貓「foodpanda」推出外送服務；另萊爾富也透露，規畫於明年上半年推出外送服務，屆時四大超商全數搶進外送市場，要跟餐飲業者分杯羹！

OK超商表示，首波將以雙北地區10家店作為測試，外送商品初期聚焦自有品牌鮮食，包括炸雞、蛋塔等熱食，還有OKchoice系列袋裝微波食品，以及茶葉蛋、OKcafe美式跟拿鐵等，總品項約15項，以點心跟飲品為大宗，目的是搶攻上班族下午茶、夜貓族宵夜兩個時段，估計將帶動合作門市整體業績成長10％。而OK也成為foodpand合作的第一間超商。

超商之所以積極搶進外送市場，有三大主因，一是瞄準持續發酵的「宅經濟」，顧客對於配送到宅的服務，無論使用習慣或需求度都不斷提升；二是店舖商圈的延伸，國內超商總數超過1.1萬家，密集度高居全球第二，要再大幅展店不易，而外送模式正好可作為店舖貨架的延伸；三是營業時段的互補性，超商營業時間可用來填補餐廳非營業時段的顧客需求，也創造出離峰時段商機。

以超商業界首推外送服務的全家來看，早在今年外送市場打得如火如荼前，全家去年11月就攜手新加坡商honestbee（已停止在台營運）推出外送服務；今年9月，全家更進一步跟Uber Eats合作，在雙北地區提供外送服務，包含鮮食、咖啡飲品、餅乾零食、日用品等都可外送，而全家也成為Uber Eats平台首家入駐的零售業者。

目前外送效益如何？全家指出，從銷售數據來看，以販售bb.q韓式炸雞的板橋板農店，以及主打咖啡輕食的敦新店業績最佳，一般商品則以飲料、咖啡、早餐鮮食最熱銷；從銷售時段來看，除了午、晚餐尖峰外，晚間23時至凌晨1時亦為另一個高峰，也成為實體店夜間離峰時段「額外」的營收來源之一。據全家統計，推出外送服務後，單店營收平均成長10～20％，假日更可較平日多出30％。

統一超商也在今年9月，攜手台灣大車隊旗下子公司全球快遞，提供7-ELEVEN店鋪部分商品外送服務，目前外送範圍涵蓋六都跟新竹市區，外送需求最大宗的品項是咖啡。統一超指出，雙方合作重點是解決門市外送人力不足的問題。

(工商 )