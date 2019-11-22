大陸越界捕魚漁船小心了。海巡署艦隊分署新造的「沿岸多功能艇」昨天進行海上公公開測試，最高速度飆破46.7節，比奇緣設計要求的最高45節還快，堪稱是目前國內速度最快快艇， 一旦正式服勤後，將更容易反制越界捕魚大陸漁船以及走私的黑金剛快艇。

此次公開測試在屏東大鵬灣帆船基地進行，由第一艘艇CP-1019進行海上公試測驗，不但所有項目均符合契約標準，其中最高船速在測試時達到46.7節，超過契約規定45節。(1節即時速1浬=1.852公里)，令測試人員相當訝異。

測試顯示，新型艇最大速高達45節，比舊式艇快了15節，速度與續航力均大幅倍增、優於舊式艇，船上還配備空調系統，適合海巡隊員長時間執勤，將大幅提升近海、淺礁巡防能量，在面對入侵我國近岸水域的越界大陸漁船或黑金剛快艇，絕對能有效因應處置。

艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」中「沿岸多功能艇籌建計畫」預計建造50艘10噸級沿岸多功能艇，艦隊分署人員與罡旻公司派遣技術人員實施首艘艇海上公試 ，從基本的主機啟動、最高船速、到進階的操舵、航儀、續航力及電力負載等都一一進行實地試驗。

(中時電子報)