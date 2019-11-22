台南市第二家實物愛心銀行溪南分行昨天開幕，符合資格的民眾前往換物資。（曹婷婷攝）

把有用物資送到需要的人手中！台南市政府社會局繼9月於佳里區成立第一家實物愛心銀行，昨日在中西區天后里成立第二家溪南分行，預計明年初將在新營區成立第三家，社會局統計，目前較欠缺調理包、肉鬆及清潔用品，民眾常換前3名為麵條、罐頭、衛生紙。

實物銀行溪南分行昨天由市長黃偉哲、社會局長黃志中等人揭幕，社會局指出，符合領取愛心物資的受助者，經社工評估申請需求後會給予點數額度，受助者再依點數兌換等值物資，也會安排社工及志工定期關懷訪視。

黃偉哲表示，有感於目前社會物質充沛，許多食物沒被好好使用，造成浪費，「續食、惜食」及推動公共愛心倉儲計畫，是他上任後推動的重點政策，今年已陸續開辦2處實物銀行實體店面及多個惜食平台，未來會一家一家開，也願與社福團體攜手幫助社會需要幫忙的人。

他說，實物銀行實體店面有如社區柑仔店，將愛心物資結合社會褔利，透過實物銀行轉送給有需要的民眾，作法參考超商採用「開架式」置物架，展示各種食品及民生物品，弱勢民眾可依個人需求挑選合適物資。

社會局指出，目前溪北有176個符合資料，溪南11月1日剛試營運，目前有20戶家戶符合資格，家戶評估期間3-6個月，視急難程度而有所不同。實物銀行除了平時提供弱勢及急難家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求連結資源，提供多元性服務，今年度截至10月底已收到市價逾582萬2563元的愛心捐贈物資。

社會局表示，實物銀行溪南分行由社團法人台南市ihope愛希望全人關懷協會承辦，服務時間為周一至周五上午9時至12時，下午13時至17時，提供米、麵、沙拉油、尿布、奶粉、罐頭和餅乾等多樣物資。

(中時 )