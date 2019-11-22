能登上《花花公子》封面的女郎，通常都是美到逆天。然而受眾人追捧外之餘，仍有些人對「成人雜誌」模特感到詬病。最近就有一位《花花公子》的模特，因為亮眼的外型而被俄羅斯自由民主黨相中希望她擔任該黨的發言人，此消息一出立刻引發熱議，最終這位漂亮模特以會令人「太分心」為由婉拒。

據《每日星報》報導，漂亮的利曼(Maria Liman)除了是《花花公子》的模特，她也在2018年被譽為「世界最性感球迷」之一，原因是在世足賽期間她多次「上空」替俄羅斯加油。她姣好的面容，火辣的身材，迅速吸引人們眼光，也一度成為媒體的焦點。

隨著她的知名度上升，她家鄉的俄羅斯自由民主黨也相中她，希望她能夠擔任該黨的發言人，然而這消息一出隨即引來人民的訕笑，最終利曼婉拒了這份工作，並表示這份工作可能會讓她「太分心」，而她也決定離開俄羅斯搬到英國。

(中時電子報)