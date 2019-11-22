力挺國民黨總統候選人韓國瑜的無黨籍前花蓮縣長傅崐萁，確定參選花蓮立委，為選情投下震撼彈！對此，資深媒體人陳東豪直言，傅的參選，國民黨主席吳敦義要倒大楣了，這代表韓粉的分裂投票將會發生，對國民黨已搖搖欲墜的立委選情無疑是雪上加霜。

陳東豪在政論節目《關鍵時刻》上表示，傅崐萁為何會走到獨立參選，不就是跟吳敦義有關。傅崐萁本來希望國民黨不要提人，或是可以排進不分區裡面，但是都沒有「被答應」，所以傅在別無他法下，最後宣布參選。

陳東豪接著表示，傅崐萁對韓國瑜有多重要？六一凱道大造勢，幕後推手就是傅崐萁。還有前行政院長張善政也和傅崐萁交好，所以當韓國瑜知道傅崐萁參選後，韓神色凝重的表示，「這涉及情感與政黨兩層面，屆時大家會了解我的選擇」。

陳東豪直言，韓國瑜的選擇，大家會不知道嗎？請問正常情況，國民黨總統候選人會不挺同黨的立法委員候選人嗎？所以韓這番話就是在暗示，他支持的人就是傅崐萁，可是不能說。且在傅崐萁去登記時，可以看到許多韓粉到場支持，這也代表分裂投票將在花蓮發生，甚至有可能效應擴及全台，吳敦義要倒大楣了！

(中時電子報)