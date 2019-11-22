國民黨總統參選人韓國瑜21日與丫樺媽媽開直播示範做菜，卻遭英粉留言出征，她深夜發文回應，再選擇一次要不要播，她還是會做，因為有位具知名度及影響力的人，願意出來呼籲關心弱勢，藍、綠、白已經不是那麼重要。

臉書「丫樺媽媽的543廚房」與韓國瑜直播做客家菜，卻被英粉留言「從此不想看妳做的菜」、「美食都走味了」等，21日她深夜PO文回應，晚上臨時增加這場直播，其實很多學生叫她不要做，畢竟牽涉到政治人物，怕她被罵翻。

「即便讓我選擇一次要不要播，我還是會做」丫樺媽媽說，因為她最原始的目的一直都沒有改變，即便是萬分之一，有一位具一定知名度及影響力的人，願意出來幫忙呼籲關心弱勢，不管怎麼說，都是有一定的宣導作用。

是否藍、綠、白，「蝦米顏色都OK」，對她來說並不是那麼重要，她只是一個平凡歐巴桑，想的其實也沒這麼複雜，只是做自己覺得想做，有意義做的事。只要有人看了這場直播，願意付出關懷，她做的事就是非常有意義。

(中時 )