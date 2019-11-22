在洋基這一波釋出名單裡，農場自產的一壘手柏德(Greg Bird)也默默離開了，他和左投柯特斯(Nestor Cortes)都被指定轉讓。柏德2011年被洋基選中，2015年升上大聯盟，曾被評為農場第4號新秀。總管凱許曼(Brian Cashman)對柏德寄與厚望，「絕對是我們小聯盟裡最強的打者」。

可惜柏德受傷不斷，肩膀手術、腳踝開刀讓他一直沒有達到球團的期待，首季46戰繳出11轟、打擊率0.261還不錯，但近3年他總共只打140場，打擊率跌破兩成。他生涯最有名的一戰是在2017年美聯系列戰，他以陽春炮拯救了0勝2負的洋基，最後淘汰印地安人。

洋基去年季中買進渥特(Luke Voit)，今年又從農場叫上福特(Mike Ford)，這兩位足以看管好洋基的一壘。如果沒有其他球隊接手柏德，洋基可用小聯盟合約將他簽回做為備用一壘手。

《富比世》的評論文章分析，洋基的一壘手歷經麥汀利(Don Mattingly)、馬丁尼茲(Tino Martinez)、吉昂比(Jason Giambi)、塔謝拉(Mark Teixeira)都是名將，洋基有心栽培的「紐約鳥人」柏德沒能接下這個棒子實在可惜。

(中時電子報)