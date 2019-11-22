幸福耶誕樹高13公尺，以傳統綠色樹身搭配耀眼的紅色星星與金色錐形裝飾，再點綴金、銀、紅色的亮面及霧面球體，營造出熱鬧繽紛感。(奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真)

距離耶誕節還有一個月，為了迎接耶誕節到來，奇美博物館歷年來都會在繆思廣場設置一座「幸福聖誕樹」，搭配博物館西洋古典建築外觀，呈現浪漫歐風美景，每年都吸引遊客目光，成為拍照打卡的熱門景點。除了幸福耶誕樹率先登場，12 月14日、15日以及12月21日、22日更將舉辦「聖誕週末－化裝舞會」，現場將有來自19世紀的皇室貴族與聖誕老公公共同現身，邀請民眾從早到晚一起狂歡。

奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」將於12月14日起連續2個周末展開，最應景的視覺焦點之一「幸福聖誕樹」已於昨天設置完畢。今年這一座聖誕樹高13公尺，以傳統綠色樹身搭配耀眼的紅色星星與金色錐形裝飾，再點綴金、銀、紅色的亮面及霧面球體，營造出熱鬧繽紛感。配合此次「化裝舞會」的西洋皇家貴族氛圍，館方也製作一個富有皇家元素的紅色底座襯托，讓聖誕樹更顯喜慶與華麗。

奇美博物館表示，每年到了這個季節，館方就會把經典優美的耶誕樹擺設出來，搭配不同活動主題做一些新的裝飾，營造出在家裡過節的溫馨幸福感，喚起大家對於耶誕節最初的美好印象。

這座耶誕樹即日起展出至明年1月7日，每日於17：30至22：30點燈，白天充滿歐風節慶感，夜晚在五顏六色的燈光映照下更添西洋浪漫情調，白晝黑夜各具美感，絕對能讓民眾大呼美不勝收。

除了幸福耶誕樹率先登場，奇美博物館也將於12 月14日、15日以及12月21日、22日舉辦「聖誕週末－化裝舞會」，現場將有來自19世紀的皇室貴族與聖誕老公公共同現身，邀請民眾從早到晚一起狂歡。

精采活動內容包括重頭戲「化裝舞會」及舞蹈表演；常設展及特展一次飽覽；珍貴皇家名琴首度同台展示並獨家演出；更有備受喜愛、集結70個特色攤位的皇家聖誕市集；多元豐富的精緻音樂饗宴等等，歡迎男女老少一起前來體驗，凡12歲以下兒童免費入場。

活動預售票290元，即日起於ibon售票系統開賣；活動現場票：全票380元、台南人優惠票300元。憑有價入場券即可兌換化裝舞會面具乙個（數量有限，送完為止）。詳情請關注奇美博物館臉書或上官網查詢。

(中時 )