國民黨不分區立委名單引各界砲轟，黨主席吳敦義更面臨空前危機。名列第15名（實質第16名）的台南市議員謝龍介，宣布日後將參選黨主席，韓粉號召入黨，近日社群已吹起「曬入黨」風潮。前國民黨黨員李正皓驚喊，國民黨已進入秋「前」算帳的恐怖氛圍中；韓粉與吳的對立，一觸即發。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》表示，挺韓網紅高鈞鈞近日專程到國民黨中央黨部裡開直播，一步驟、一步驟教大家如何入黨，詳盡到讓人驚嘆，但目的卻不是號召大家壯盛國民黨，而是號召韓粉加入助謝龍介奪得黨魁，簡直嚇人！

李正皓直言，自己看過秋後算帳，卻沒看過秋「前」就在算帳的！「這就是我們國民黨！太離譜！我們國民黨從來沒有這樣子，選前剩51天了，大家團結起來打敗民進黨再說嘛！你不打敗民進黨，結果呢？大家各團結各的，自己撂人，互相先打一場自己國民黨黨內，好像我們還在初選一樣！」

不僅如此，李正皓更指出，韓粉現在入黨為的就是助謝龍介等「韓家軍」奪得黨魁，「這就是國民黨窩囊的地方嘛！你對外一籌莫展嘛，對內豺狼虎豹嘛！」韓粉入黨文宣上寫著「改變國民黨，從你加入開始」、「月底前加入才能真正改變」，不知道的人還以為是要號召大家入黨，一起對抗民進黨與總統蔡英文，不料竟是要在黨內展開秋前大清算。

(中時電子報)