菲律賓航空公司（Philippine Airlines）飛往馬尼拉113航班飛機，今天自美國洛杉磯起飛不久後，因明顯的發動機故障，於當地時間中午時重返洛杉磯國際機場緊急降落。

洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）表示，這架波音777型客機，經機師通報緊急狀況，說可能是發動機故障。

地面上目擊者描述，飛機的一具發動機冒出「火焰」。

目前未傳出人員受傷，也不清楚有多少人在飛機上。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，航班返回，平安降落。

洛杉磯ABC-7電視台播出班機起飛後的畫面，顯示右邊的發動機噴出火焰並冒煙。

機場表示，班機在當地時間中午12時許降落，洛杉磯消防局趕往救援。此事件並未影響到其他航班。

波音公司和發動機製造商奇異公司（GE），目前都未立即回應置評要求。

奇異製造GE90發動機，提供給波音777型雙走道噴射機使用。究竟是何原因導致發動機故障，目前仍不清楚。

(中央社)