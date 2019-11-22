巴西里約16日發生一起槍擊案！一名31歲女子在路上向一名男子乞討買食物，豈料男子在未發生爭吵情吵下，直接從褲襠掏出一把手槍，當街將女子擊斃，而這名女子只不過要乞討折合哲新台幣約7.26元的1元巴西黑奧。

當地媒體RedeTV案發後播出監視器畫面，事發時流浪女跟在一名身穿深色上衣男子後方，試圖與對方交談，男子原本不理會，但走到案發路口時忽然停下來，然後從褲襠裡掏出手槍，對著女手開槍，女子中彈不支倒地，男子不驚不慌，鎮定步離現場。報導指出，女子至少身中二槍，雖目擊人士叫救護車將她送醫，但仍不治身亡。

警方案發後不久將凶嫌逮捕。據凶嫌的律師向當地媒體表示，當事人在當地經營一間餐館，案發時正要去開店，因多次在事發處被搶劫，才誤以為女子是搶匪，開槍將她擊斃。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自當選以來致力於打擊犯罪且作風強硬，今年5月頒佈鬆綁槍枝管制法令，允許民眾擁槍保障自衛權，但巴西國會議員反對這項政令，主張槍枝應限制為獵人等少數人口持有，該法案修正版本尚待參議院批准。

(中時電子報)