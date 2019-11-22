美國空軍發表聲明證實，2架T-38教練機今早執行「例行訓練任務」時在奧克拉荷馬州萬斯空軍基地（Vance Air Base）附近墜毀，2名飛行員罹難。

據隸屬哥倫比亞廣播公司（CBS）的KWTV電視台畫面顯示，事故現場一架T-38整個翻倒在跑道旁的草地，另一架未翻倒仍在跑道上。

這是奧克拉荷馬當地15個月來第2起T-38教練機的意外事故。去年8月一架T-38墜毀於基地西方70英里處，雖然飛機爆炸但飛行員彈射逃生後獲救。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國空軍在聲明中說：「萬斯空軍基地2名飛行員，在今天上午約9時10分發生飛機事故殉職。」

美國空軍起初表示，2架飛機上各有2名飛行員共4人，目前還不清楚另2名飛行員的情況。

聲明表示，萬斯基地緊急應變人員在現場治療傷患並協助復原行動，「安全團隊將調查整起事件」。

T-38禽爪（Talon）是美國空軍的一款雙發動機雙座教練機，可在高空進行超音速飛行，訓練各種戰機飛官。T-38教練機是自1961年起作為美國空軍的戰機飛行員教練機，空軍最近宣布計劃在未來幾年以新機取代。

(中央社)