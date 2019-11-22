和同事應酬、或和朋友慶生，免不了酒精相伴，狂歡一晚後，隔天宿醉頭痛好難受？究竟宿醉是怎麼造成的？其實解酒液並不是「解酒精」，真正最好的解酒液是「水」。

對於宿醉有2種說法，過去認為主要是酒精轉換成了乙醛，而乙醛本身是一個具有毒性的物質，影響腦部運作。不過最新研究指出，宿醉最主要是因為「缺水」造成腦部的滲透增加，導致頭痛等不適。

據《Heho健康》報導，宿醉最可怕的並非酒精，而是身體缺水。為什麼會缺水？主要是因為酒精利尿，造成脫水現象。一杯250毫升的紅酒，能讓人體排出約800到1000 ml的水分，排出去是喝進來的3至4倍。所以喝太多酒，會讓人一直想排尿，而頻繁排尿會造成鈉、鉀離子的流失，引發造成頭痛、覺得疲憊、想吐的症狀。

宿醉最主要是因為「缺水」造成腦部的滲透增加，導致頭痛等不適。（圖／shutterstock）

酒醒後覺得口渴？當腦部水分過少，滲透壓升高，除了感到頭痛欲裂，還會刺激下視丘的口渴中樞，發出缺水的訊號、產生口渴感覺，所以會有本能地去找水喝的行為。

宿醉會頭痛的感覺是因為，酒精被身體吸收後，經由血液循環流竄全身。當酒精的脫水作用發生在大腦時，會使大腦組織產生緊縮，大腦與腦殼間的筋膜因此牽動，導致輕微至劇烈不等頭痛及嘔吐感。

當酒精的脫水作用發生在大腦時，會使大腦組織產生緊縮，大腦與腦殼間的筋膜因此牽動，導致輕微至劇烈不等頭痛及嘔吐感。（圖／shutterstock）

那麼解酒藥有用嗎？其實，視面上並沒有真正所謂的「解酒藥」。因為沒有藥品的適應症寫著：解酒。那麼酒精如何被稀釋、消化？肝臟扮演著很重要的角色，因為90%的解酒作用都落在肝臟上，需透過肝臟的酵素發生作用。

那麼市售標榜有解酒的藥品功用為何？準確來說，這些食品並非「解酒」，而是幫助身體延緩吸收、加速代謝，服用後不會醉那麼快、或是減輕喝醉後的不適感，快速恢復。

通常分為喝酒前服用，或者酒後服用：

「喝酒前」，保護胃壁，減緩酒精太快被胃吸收。喝酒前吃些食物也能減緩酒精的吸收，所以有俗稱「墊墊胃」。

「喝酒後」，酒精主要透過肝臟代謝，缺乏B群會讓肝臟代謝酒精的效率變差，補充維他命可以讓肝臟解酒功能較正常運作。所以酒後解酒藥通常為含有維他命B群的保健食品。

要避免宿醉，別再相信偏方了，最好的方法就是少喝酒，以保護肝臟功能正常。而最好的解酒液則是「水」，可以避免身體脫水，並加速把體內酒精排出體外。

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(中時電子報)