路透今天報導，美國司法部稱，在孟山都（Monsanto）被拜耳(Bayer) 收購之前，任職於孟山都的42歲大陸公民向海濤華府時間21日被依涉嫌竊取商業機密等罪名起訴。

路透報導，美國司法部在一份聲明中稱，向海濤在美國機場被聯邦官員攔下，當時他正準備攜專利農業軟體登上去大陸的飛機。向海濤2008至2017年就職於孟山都。

美國之音今天報導，向海濤被聯邦大陪審團以一項共謀經濟間諜罪、三項經濟間諜罪、一項共謀盜竊商業祕密罪和三項竊取商業祕密罪起訴。

不過，美國之音稱向海濤是於周日（17日）在聖路易斯市郊的家中被捕。拘留聽審已於華府時間21日舉行。

司法部21日聲明說，向某曾於2008年至2017年在孟山都公司及其子公司氣候公司（Climate Corporation）工作。孟山都和氣候公司開發了一個數位線上農業軟體平台，農民們可以使用平台提高農業生產率。平台的一個關鍵元件是一個專有的預測演算法，稱為營養優化器（ Nutrient Optimizer ）。孟山都和氣候公司認為營養優化器是有價值的商業祕密，也是他們的智慧財產權。

向海濤2016年8月獲得了中科院的職位，但他從2017年6月起才開始在中科院南京土壤研究所擔任研究員。

向離開孟山都的第二天便準備啟程返回大陸，他在登機前被聯邦官員攔住，官員們還查獲了營養優化器的複製品。

美媒報導說，當時他的筆記型電腦中被發現有孟山都公司的技術文件。當地媒體《聖路易斯郵報》報導，向告訴孟山都主管，他沒有保留公司文件、資料或存放裝置，但他承認在2016年曾帶著孟山都的筆記型電腦到大陸訪問中科院。

美國之音報導，聯邦調查局目前也正在調查這起案件。聯調局反間諜部助理主任約翰·布朗（John Brown）說：「本案的核心技術是革命性的，它既體現了美國人的獨創性，也說明了為什麼中國政府如此迫切地想竊取這些技術，將其據為己有。」

如果指控罪名成立，每項間諜指控最高可判處15年監禁和500萬美元罰款。每項竊取商業祕密指控最高可判處10年監禁和25萬美元罰款。

美國之音報導，向海濤的律師埃里克·塞里格（Eric Selig）說，將繼續「無罪抗辯」，向海濤不知道自己為何被捕，他不認為自己做錯了任何事。

(中時 )