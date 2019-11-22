7連霸國民黨桃園市議員劉茂群服務處上月初驚傳遭開槍，檢警抽絲剝繭，發現紗窗破損並非現場拾獲的黑色塑膠彈丸造成，且紗窗沒火藥反應，空氣槍和彈弓除非20公尺近距離射擊，否則無法貫穿，不排除是案發當下訓鴿鳴放鞭炮引發聲響，查無嫌疑人，桃檢予以簽結。

劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門，10月1日下午近6點傳出爆炸聲響，2助理發現服務處門口靠近把手處之紗窗網有一圓孔破損，20分鐘後在門前水溝蓋地毯上發現圓形的黑色塑膠彈丸，懷疑服務處遭不明人士槍擊，劉被嚇得不敢回去、多天住在市議會。

檢警獲報主動展開調查，紗窗網是金屬材質，以鉛銅試劑檢測呈陰性反應，確認非火藥槍枝造成。檢警改以同口徑氣動式槍枝和同規格的塑膠彈丸測試射擊金屬紗網，發現唯有在20公尺內射擊才會造成鐵絲斷裂、紗網貫穿，超過20公尺的話，紗網只會凹陷、無法貫穿，手持彈弓就連3公尺內射擊也無法貫穿。

檢警另採集現場拾獲的黑色塑膠彈丸、紗窗的微物跡證，以鏡檢法、紅外線光譜分析法、掃瞄式電子顯微鏡／X射線能譜分析法、熱裂解氣相層析／質譜分析法鑑驗等進行成分比對，成分都不相似，認定2者並無直接關聯。且現場ㄇ字型封閉型集合式透天厝社區，以雷射重建彈道比對，並無角度可以造成紗窗毀損，射擊熱區沒有可疑的射擊處，無法證明是人為射擊。

檢警調閱附近監視錄影器畫面、查訪社區住戶，都未發現可疑人、車，少數住戶雖有聽到聲響，但對聲音的描述並不一致，且服務處西南方約200公尺處，案發當天下午4時至6時正好在訓練鴿子，鳴放「夢幻大吐珠」鞭炮，摻雜爆裂聲，不排除爆炸聲響是訓練鴿者鳴放鞭炮造成。檢警查無嫌疑人、劉茂群也未提出刑事告訴，予以簽結。

(中時 )