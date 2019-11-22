隨著馬刺吞下近22年以來首次7連敗，明年1月將滿71歲的馬刺總教練帕波維奇，22日也被《The Athletic》記者伊索拉爆料，正在認真考慮明年夏天帶領美國男籃打完東京奧運後宣告退休，這下子問題來了，那麼馬刺兵符由誰來接呢？

執教馬刺長達24個球季的帕波維奇，是目前全美4大職業運動執教同一球隊時間最久的教練，其實他的執教生涯早已沒有遺憾，除了早就成為千勝教頭，更帶領馬刺奪下5冠，獲選3次年度總教練，上季也成史上勝場數最多的教練。

帕波維奇從2017年開始擔任美國男籃總教練，任期就到明年東京奧運結束，卻在今年男籃世界盃，由於眾多球星放棄加入，美國隊只拿史上最差的第7名，明年東京奧運勢必籌建超強陣容應戰，瞄準奧運4連霸應該不是很困難的事。

只是如果帕波維奇真的選在東京奧運後宣告退休，馬刺接下來到底應該換誰領軍，不少NBA教練雖認為哈蒙很有機會成為史上首位女教頭，不過「石佛」鄧肯突然在今年夏天重返馬刺擔任助教，或許就是想要準備接班帕波維奇。

(中時電子報)