陳定南基金會董事蔡惠玉22日委託友人前往宜蘭縣選委會辦理區域立委參選登記，就在登記作業即將完成之前，卻因為一通電話出現了180度的大變化，受託前往辦理登記的人突然向縣選委會工作人員致歉，表示要取消參選登記，隨即將所有文件資料及20萬元保證金取回，並隨即離開縣選委會。

區域立委參選登記最後一天，之前便傳出有意參選的陳定南基金會董事蔡惠玉22日一早委託友人攜帶委託書及相關文件、20萬元保證金前往宜蘭縣選委會辦理登記，原本整個流程相當順暢，也即將完成登記，卻在與選委會工作人員核對資料時突然出現狀況。

代為前往登記的王姓女子主動撥了通電話，似乎是要確認資料的內容，透過電話溝通之後，王女回到登記桌，卻是向工作人員致歉表示要取消登記，因為此時整個登記作業尚未完成，縣選委會工作人員也立即將全部的文件及保證金點交返回給王女。

對於突如其來的變化，工作人員及媒體記者都相當訝異，但王女只是一再向大家致歉，並表示她也不清楚狀況，無法多說些什麼，隨即離開縣選委會；至於蔡惠玉會不會在22下午登記截止前又重新辦理登記，仍然是個未知數。

(中時 )