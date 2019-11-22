台灣高鐵公司與國內廠商中冠資訊公司合作，開發新一代自動售票機，目前全線車站已完成更新，即日起就可使用。高鐵指出，新款售票機出票速度，且提供找零和找鈔的功能，乘客不必再拿沈甸甸的零錢找零，同時支援信用卡感應刷卡付款及Apple Pay、Google Pay等行動支付功能。

高鐵公司表示，新款自動售票機使用與操作方式，與過去的售票機相同，旅客可無縫接軌，不過過去自動售票機僅提供「找零錢」服務，更新後也可「找鈔票」，過去常有乘客投入千元大鈔，必須崩潰拿回好幾個50塊零錢，加入找鈔功能後，乘客就不必再拿沈甸甸的零錢。

高鐵公司指出，新款售票機軟體由中冠資訊公司自行研究開發，並同時設計機構以整合各硬體、元件，本次合作意味高鐵公司成功增加本土自動售票機系統整合廠商商源，意義重大。

新款自動售票機由高鐵公司與中冠資訊公司共同打造，完全相容於高鐵現有營運系統，其系統設計整合與沿用既有穩定模組且更具彈性，有效降低建置費用，大幅節省維護成本。條碼讀取窗格特別採用高透視、高清晰且全平面之玻璃材質，保留日後推展QR Code交易的彈性與便利性。

高鐵公司表示，本案是繼今年2月與台達電子、凌羣電腦簽約攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」後，再一次結合國內優秀廠商、落實在地採購策略，順利完成新一代自動售票機的智慧票務升級。

未來高鐵公司將積極結合台灣本土廠商與學術單位的研發能量，持續朝向「技術自主化、維修在地化」之企業目標邁進，透過創新科技應用，提供旅客更貼心的服務，創造更優質的服務及生活體驗。

(中時 )