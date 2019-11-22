網路上流傳，手爆青筋恐是血管硬化的信號，包括大拇指外側代表心肺問題、大拇指根部反映冠心病風險，引發熱議，不過心臟科醫師澄清，血管變得明顯突出是因為血流變大，並非心血管疾病。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，生活中常說的「青筋」其實不是筋，而是人體皮下可見的靜脈血管，當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起。《元氣網》也報導，國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修表示，手部爆青筋最常見於桌球或網球選手，以及長時間騎車的人，代表該區域血流量變大，使得手部血管明顯突出，並不代表心血管疾病的高危險群。

張嘉修強調應該注意的是，脖子的內頸靜脈看起來較突出的人，通常是心臟衰竭患者，或是鎖骨至下胸廓位置發生血栓。張嘉修提醒，心血管疾病的真正高危險群，包括高血壓、高血脂、糖尿病，45歲以上男性、55歲以上女性，以及吸菸與有家族病史者。建議年過40歲後定期做健康檢查，三高患者至少三個月回診一次，半年到一年抽一次血追蹤。

(中時電子報)