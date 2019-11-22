國民黨總統候選人韓國瑜自從投入大選後，就遭到民進黨窮追猛打的抹黑成草包。導致他在年輕族群支持度相對蔡英文低不少。對於年輕人多數不能接受韓國瑜當總統。近來貼身觀察韓國瑜的國民黨副發言人洪于茜，接受媒體專訪時，就為韓國瑜辯護。

據港媒《中評社》專訪洪于茜，洪于茜先是表示，對於韓國瑜在民調上被外界認為比較不受年輕人歡迎一事，洪說，去年韓在選高雄市長時，年輕人很喜歡韓就是因為他跟國民黨傳統人物不一樣的特質，比較能衝撞敢衝撞，國民黨在長期比較沉悶的氛圍下，這樣的特質讓年輕人會喜歡他。

洪于茜透露，正因為大家對韓國瑜期待很高，盼高雄市政能有顯著的成績，可是韓上任後很快又變成大選候選人，在市政方面，外界會認為他沒時間經營，所以當年輕人對韓有很大期待，但還來不及看到，韓又很快投入選舉。她認為，這是韓這次不受年輕人青睞的原因。

洪于茜也指出，外界多數認為有「鋼鐵韓粉」存在，她是怎麼看的？洪于茜解釋，她真的四處跟韓的行程，才發現所到之處韓粉其實不是同一批人，或許有一些人是固定在跟、非常關注韓，「但這些人大概個位數而已」。她倒認為，有許多支持者反而是當地居民居多。

(中時電子報)