免飛北海道，北市動物原就有超萌毬藻可看！但你知道毬藻也要「洗澡」嗎？來自日本釧路市的超大型天然毬藻，在上個月初正式入住台北市立動物園的兩棲爬蟲動物館，保育員們為了這群「新嬌客」可是下了一番用心，從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌，甚至連如何人工造浪，使毬藻能自然滾動生長，個個步驟都充滿學問，現在就來個毬藻照養「開箱文」，跟大家一一解析吧！

保育員用指腹輕輕搓揉擦拭毬藻表面，就像在進行舒適的全身按摩。（台北市立動物園提供）

毬藻的日常照養，入門工作就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查，保育員會戴起潛水手套，用海綿刷清潔缸壁上的附著物，再逐顆檢查毬藻們的狀況。檢查毬藻時，保育員會用指腹輕輕搓揉擦拭表面，就像在進行舒適的全身按摩，相信遠渡重洋而來的毬藻們，一定十分享受台灣的「頂級SPA」。

若發現毬藻需個別處理，保育員會使用小水族缸帶至後場進行特別照顧。（台北市立動物園提供）

在做完「頂級SPA」之後，保育員就馬上要用長吸管，將沉澱在缸底的雜質清理乾淨；再用撈網過濾漂浮在水面上的灰塵，給毬藻們一個乾淨又舒適的生活環境。若在檢查與清潔時，發現有狀況需個別處理，保育員會使用小水族缸，將毬藻帶至後場進行特別照顧。

從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌及人工造浪…個個步驟都充滿學問。（台北市立動物園提供）

除了對於毬藻本身的照養程序之外，就連藻缸設備也是相當高檔的設計呢！藻缸下連接著過濾桶，缸裡的水被過濾乾淨後；經由冷水機將水溫調適到適合毬藻的溫度(約14~16度)；接下來還會通過兩道紫外線殺菌燈，抑制菌類的孳生。經過這樣的循環，能將水質保持在最佳狀態，有利毬藻的生存與生長。

毬藻的日常照養，入門工作就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查。（台北市立動物園提供）

住在日本阿寒湖底的毬藻們，會隨著水波滾動，在滾動時讓表面的藻絲平均照射到陽光，才能越滾越圓、越滾越大，動物園內的毬藻缸也特別設置了高科技人工造浪機，保育員可以使用手機APP連接造浪機，控制水波大小、時間和頻率等，模仿在湖中因浪潮起伏而滾動的毬藻，看到圓滾滾、綠油油的毬藻們隨著水波彈跳滾動，都覺得心裡被治癒了呢！

毬藻展示場旁布置許多毬藻著色卡，是臺灣的大小朋友給予毬藻熱烈的歡迎與祝福。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園透過國際合作與日本釧路市結緣，在毬藻展示場旁精心布置了許多毬藻著色卡，這些都是台灣的大小朋友給予毬藻熱烈的歡迎與祝福。想親眼看看來自日本的超大型天然毬藻嗎？在每天早上10點~下午4點有兩棲爬蟲動物館限定的「毬藻滾動秀」，趕快來與「湖中寶石」相會吧！

毬藻照養「開箱文」 水質控管加SPA。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)