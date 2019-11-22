國民黨總統參選人韓國瑜22日上午10點在台中工業區新幹線花園酒店舉辦「與企業有約」活動。（馮惠宜攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜22日起展開一連串台中地區行程，上午10點在台中工業區新幹線花園酒店舉辦「與企業有約」活動，邀請台中地區工業區廠商與會，但疑似多位原訂要參加的廠商，收到關心電低調赴會；韓國瑜詞辭時也表示，2019年搞到這樣，民主政治怪怪的，還說，整天說七千億匯進台灣，結果是零，太誇張了。

爭取連任的國民黨立委沈智慧驚爆，許多原訂要參加的廠商都接到關心的電話，紛紛因故缺席，韓國瑜提早十分到場，現場一百五十個位置，還未做滿，但待十點一過，許多廠商低調來到現場，幾已擠爆會場。

韓國瑜致詞時表示，企業有活力，整個台灣就有活力，企業有搞頭，整個台灣就有搞頭，

韓國瑜請大家不要客氣，有什麼問題愈鹹愈好，他要真正的傾聽，如果大家覺得敏感，就不要講公司行號。

但他也表示，到了2019年還有這種事情，心裏的話要講出來都不能報公司行號，民主政治搞得怪怪的，不願講公司也沒有關係，把心理的話講出來，需要我們怎麼做，我們來面對面。

他還說，他相當重視業界心聲，特別帶來前行政院副院長杜紫軍在這邊，還有四位立法委員參選人都在，另有兩位是參選都在，這代表他非常重視，他也說，政府一天到晚說七千億七千億已經匯進台灣了，結果是零，太誇張了，並請在座的廠商覺得有什麼危機，要政府來做的，大家不要客氣。

(中時 )