台中市忠明高中校長張永宗驚傳離世，震驚台中教育界！張永宗昨(21)日被發現在家中猝死，享年56歲。由於死訊來得太突然，學校師生、親友皆難以置信。張永宗辦學認真，頗受學生及學生家長愛戴，他猝逝後臉書湧入親友留言，為其噩耗感到不捨及難過。

張永宗是彰化人，台師大工教系哲學博士、工教系教育碩士，學經歷豐沛，且曾多次獲獎，在教育界頗受好評。他20日下午還在臉書上貼文分享，孰料21日即傳出不幸猝死消息。

《ETtoday新聞雲》報導，張永宗20日如常在校工作，21日卻失聯，剛好有親友到校找他，校方便派人前去住家查看，但按門鈴無人回應，於是向警方報案，請鎖匠開門後，發現他已無生命跡象。

校方表示，張校長平素身體狀況不錯，未聽聞有慢性疾病，由於兩個兒子皆未同住，其死因尚待警方進一步釐清。

他猝逝後臉書湧入親友哀悼，令人感傷的是，他的貼文停留在20日下午2時45分，上面寫著：落實108新課綱，國一的生活科技課。

張永宗的外甥昨留言寫道，「舅舅今晨離開了人世。謝謝眾多好朋友對舅舅的肯定與支持，在我們晚輩的心中，舅舅永遠是那麼瀟灑，才氣與有智慧。」

昔日親友、學生也紛表不捨之情，「令人意外又悲痛的消息」、「令人不捨，一位受人尊重的校長，一路好走」、「永遠感念校長過去的提攜與鼓勵」、「非常的難過與不捨，校長辦學認真，也處處都想到學生，願您一路好走！」

(中時電子報)