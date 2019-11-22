新北市第8選區親民黨立委參選人李正皓今日上午10時許，在親民黨副總統參選人余湘、親民黨發言人于美人陪同下，至新北市選委會登記參選。李正皓指出，國民黨、民進黨加起來支持率只有50％，親民黨的宋楚瑜、不分區名單都更好，他們需要站出來，成為民眾的第三選擇。

李正皓表示，宋楚瑜在之前就跟他接觸過，後來郭台銘也有詢問他，經過一段時間思考後，在本週一決定加入親民黨，投入新北市第8選區（中和）選戰。

李正皓還批，國民黨、民進黨民調加起來只有50％，國民黨提出令人不滿的不分區名單，民進黨繼續賣他的「芒果乾」，民眾需要有第3個選項，不能讓選民從爛蘋果中挑一個比較好的，所以他站出來，希望能夠服務他的家鄉。

在登記途中，親民黨不分區立委參選人蔡沁瑜也趕到場，為李正皓加油打氣。

蔡沁瑜說，宋楚瑜之前就認為李正皓是個優秀的年輕人，很期待他進入國會幫助台灣進步。

另外，因國安單位希望正副總統參選人擇一出席，本來傳出會陪同出席的親民黨總統參選人宋楚瑜，臨時取消行程，改由余湘陪同。

(中時 )