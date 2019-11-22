2020大選將至，交通部近日不斷拋出各項重大交通建設，如高鐵南延未審先判、北宜高鐵跳過可行性評估等，上周五又通過桃園鐵路地下化綜合規劃，經費達1100億元，當日審查委員張勝雄不滿交通部審查模式，當場請辭。交通部長林佳龍今表示，近年審查委員會太浮濫，特定委員反軌道建設，交通部應找能幫忙政府制定好政策的委員協助。

上周五交通部通過桃園鐵路地下化綜合規劃，審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄當場請辭，他表示，桃園鐵路從高架化變地下化，經費從300億元暴增為900億元，然而該案不但沒有效益，恐還會連帶導致台鐵營運虧損擴大，雖他提出反對意見，也未遭交通部正視，認為委員會已流於擦脂抹粉。

對此，林佳龍今日表示，交通部基於國家交通路網規劃，已經化被動為主動，主動協助地方政府推動運輸建設，然而有特定委員反前瞻、反軌道計畫，個人意見凌駕多數意見，甚至凌駕政府，導致許多縣市鐵路立體化政策都原地踏步，恐是本末倒置。

林佳龍表示，近年委員會制度太過浮濫，少數委員決定重大國家建設並不合理，政府本應對建設有所規劃，僅是借助學者專家意見修正，過去積非成是、不正當的關係，都應一併修正，否則建設推動都推給委員會，那政府還需要存在嗎？

此外，交通部檢討鐵路立體化審查作業要點，預計取消自償率審查門檻，讓中央負擔較多經費，減輕地方政府負擔，近日正在進行評估程序。林佳龍表示，馬政府時期針對體路立體化加入自償率條件，導致地方政府有此枷鎖，建設政策都被綁住，過去七年來證明這是錯誤決定，「過去政府的失職，現在做歷史補課」。

(中時 )