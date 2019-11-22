2020總統大選倒數50幾天，國民黨參選人韓國瑜選情仍未轉好，外傳黨內各路人馬現已不關心選情如何，紛紛布局選後黨主席大位之爭，連韓國瑜支持者也號召韓粉入黨，為韓鋪排選後之路。不過，資深媒體人鄭佩芬直言，千萬不要低估吳敦義的能力，國民黨要倒吳，恐怕不是那麼簡單。

鄭佩芬在政論節目《關鍵時刻》上表示，現在韓粉號召入黨要倒吳，國民黨內的派系也醞釀拉吳下台，可是她要說，「大家不要低估吳敦義」。先說韓粉萬人入黨，吳敦義早就在2017年用過相同招式，就曾經吩咐那些支持他的立委，分配名額拉人入黨，所以吳敦義絕不是省油的燈。

鄭佩芬更直言，黨主席在國民黨內權力非常大，所以任何人都想搶，吳敦義當然想保住黨主席之職。雖然現在人人都想倒吳，但吳還是保有主場優勢；吳敦義都可以將規定改成「總統不兼黨主席」，一個「黨員要入黨一年後才有投票權」的條文更改，吳敦義當然也有辦法動手，且現在中常委許多都是吳敦義人馬，吳要怎麼運作是沒有問題，所以千萬不要小看吳敦義。

(中時電子報)