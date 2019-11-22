國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今日召開記者會，由國政顧問團總召兼國民黨副總統參選人張善政宣布，明年韓國瑜如果當選總統將成立直屬行政院具有部會層級的新移民委員會，而因為涉及的立法前置作業很冗長複雜，因此拜託國民黨立委林麗蟬當籌備小組召集人，即日起著手進行新移民委員會成立籌備工作。

林麗蟬表示，韓國瑜提出9項新移民政策，保障基本人權、增進教育權益、勞動權、社福權、強化未來競爭力等，尤其設立新移民委員會，更讓我國人權邁進一大步。新移民事務原本分散在外交部、勞動部、衛福部、中選會、退輔會各部會，對新移民權益難以保障也難以制度性規劃，所以成立新移民委員會是必要的，這也是她在立法院三年來努力的方向。

林麗蟬質疑蔡英文總統宣稱重視新移民，當成一家人，但每當她代表新移民提出設立專屬新移民的機構，沒有部會願意承擔。兩周前她質詢移民署署長有無需要設立新移民機構，對方表示沒必要，竟然認為用行政院新住民事務協調會報就可以整合相關事務協調。蔡英文三年來承諾的新移民政見沒有一項落實，不管職訓媒合、社福待遇、學歷認證都沒有兌現。

張善政坦言，以現在政府組織架構，要新設立部會並不容易，因為按照中央機關組織法規定的部會數量上限已經滿了，但韓國瑜曾指出政府架構本來就該與時俱進，不該被若干年前訂定的組織架構框死。考量新移民人口已達五十多萬，和原住民人口相當，國內既然有原住民委員會、客家委員會，成立新移民委員會符合社會需求。

(中時 )