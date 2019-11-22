桃園市立陽明高中日前校慶變調，百名師生拉布條要求撤換校長宋慶瑋，教育局周末召開校長遴選委員會，考量校園和諧，做出「人地不宜」的決定，22日由教育局課程督學黃懷德出任代理校長，至於離職的宋慶瑋，可轉任老師或是接受教育局安排出任督學等職務，教育局將尊重宋的意願。
陽明高中11月2日舉辦27周年校慶運動會，數百名師生持抗議布條高喊「陽明反『宋』ing」，控訴校長宋慶瑋遴選資格有疑慮、施行威權統治、不當挪用校務經費等，要求撤換。
教育局先後召開校長成績考核小組會議、校長遴選委員會，教育局長高安邦22日指出，因校內多名師生對宋慶瑋有意見，基於多方審慎考量，為了校園和諧，做出「人地不宜」的決定，21日傍晚公文到學校後即解職，下午16點也已指派前壽山高中教務主任、教育局課程督學黃懷德前往陽明高中，22日就任代理校長，無縫接軌讓陽明高中校務繼續往前走。
高安邦強調，陽明高中是桃園市4個頂尖高中之一，希望陽明高中發展越來越好，校園和諧非常重要，他也提到，按照法規接下來宋慶瑋可以決定要回任國高中物理老師，或是接受教育局安排、出任各項職務如督學等，教育局將尊重他的意願。
(中時 )
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