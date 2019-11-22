土資場封閉廠內道路，進行改善滯洪工程約1個月。（許家寧翻攝）

基隆月眉土資場邊坡土石滑落，造成場內道路受阻。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆七堵豪雨不斷，多處道路傳出泥石擋路災情。（宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

受輕颱「鳳凰」影響影響，基隆昨夜大雨不斷，七堵區累積降雨量破120毫米，造成邊坡土石鬆軟，傳出多處道路受阻，又以暖暖區月眉土資場發生大規模坍方，管制站工寮被滑落泥流沖走，市府要求業者暫停收受土方，估計1個月完成改善恢復營業。

近日豪雨不斷，大雨夾雜泥水流下，先傳出暖暖區碇內抽水站附近道路被樹木倒塌影響交通，警消立即前往警戒，疏導車流通行，又有民眾驚慌貼文稱月眉路靈泉禪寺附近的土資場有土石流「走山」情況危急，市府派遣技師疾馳勘查。

今早有員工上班時發現整個工寮、地磅站都不見了，直呼「好恐怖！」慶幸昨天下午5點就下班了，否則後果不敢想像。市府勘查懷疑雨水恐沒有集水至滯洪池釀禍，業者也不解，之前颱風時都沒有事情，懷疑可能雨勢太大，一時宣洩不及。

市府表示，現場為雨水沖刷導致廢棄土堆滑落，滑落位置都在場區內，澄清並無所謂崩塌走山，以及道路中斷的情形，已要求業者針對這次水量過大，進行臨時滯洪措施，將先封閉場內道路，完成檢查安全改善設施後，土資場才可以恢復營業。

(中時 )