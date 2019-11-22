曾經在2015年的香港巴西柔術比賽上獲得冠軍，被譽為「柔術第一女」的沈秉誼因潤寅詐貸案遭檢方約談，最新消息指出沈秉誼以80萬交保。

檢調偵辦此案已展開多波搜索、約談行動，陸續聲押楊宇晨、南亞塑膠蔡姓經理、中國人造纖維黃姓業務、王音之胞弟、中纖劉姓副總經理等20人獲准。

昨天展開第9波搜索行動，指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談物流公司3名員工，釐清她們是否協助潤寅通過銀行照會。其中一名就是遭約談的沈秉誼，目前她以80萬交保。

(中時電子報)