大陸女星金銘，憑著演出《婉君》、《青青河邊草》等劇走紅，在《婉君》一劇中飾演小婉君，亮眼表現讓她備受觀眾喜愛，當年才８歲的她轉眼間已經39歲，日前在微博曬出近況照，凍齡模樣讓網友直呼不可思議。

金銘日前在微博發文：「一直忙活到現在才回家，19號已經過去了，但還是要祝圖中我最好的朋友生日快樂」，而照片中的「朋友」正是她本人，讓許多網友不捨她忙到只能用此方式為自己慶生，照片中金銘穿著T恤加牛仔褲，戴著墨鏡擺出「YA」的姿勢，臉上更是露出得意笑容，似乎也正素說此時的心境，此外已經39歲的她，凍齡外貌下不見歲月留下痕跡，讓網友紛紛討教保養祕訣。

身為壽星的她，也收到來自各界網友的祝福，紛紛留言：「生日快樂大美女」、「大事给忘記了，生日快樂」，而她也親自回覆網友：「謝謝大家祝福」。

(中時電子報)