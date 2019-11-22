國民黨團總召曾銘宗昨率不分區立委被提名人赴中選會登記，只不過，列為14名的黨主席吳敦義並未現身，吳今天出席黨慶活動前表示，「我為什麼要跟著去登記呢！我很忙，怎麼跟著登記，沒有這個慣例，哪有說候選人幾個人去登記，黨主席就去陪同，沒有這個慣例。」

至於前花蓮縣長傅崐萁昨以無黨籍身分登記參選立委，吳敦義則連聲「不能表示」避而不談。

國民黨不分區名單一波三折，幾經修訂後才定案，除遭黨內強烈質疑外，民進黨主席卓榮泰前晚深夜也在臉書貼出「致吳主席」文章，指國民黨的不分區名單對國家安全有極大的威脅與破壞，後果恐怕令人無法承受，吳敦義甚至親自在底下留言，反諷國民黨不分區產生比民進黨更民主。

吳敦義上午出席「慶祝建黨125周年黨史文物展揭幕」前受訪強調，國民黨的不分區立委經過公開且程序嚴謹的過程，首先由審查小組7人擔任委員，考慮學識、經驗、政治立場、對兩岸、國家有基本效忠等各種因素，進行嚴格審查，兩度經由中常會討論通過。

吳敦義說，經通過的名單須交由全體中央委員會議行使同意權，在聽取候選人簡單政見後，用最科學、保密的投票方法，公開選出被提名人，他認為這些獲選的不分區立委，應該都是愛國、愛黨、尊敬民眾、愛護國家。

詢及民進黨不分區名單是否不公開透明，吳敦義維持一貫謹慎態度稱「不能這樣批評」，但也直言，民進黨沒有經過如此審慎公開公正的過程，由於蔡英文總統是民進黨最高領導，「民進黨朋友們一定非常尊重蔡的國家元首的尊嚴，會挑戰蔡的人恐怕也不多」。

吳敦義說，如果國民兩黨比較，還是國民黨比較符合民主政黨的過程，從嚴謹審查到中常會、全體委員會議，這名單或許還有不夠完美之處，願意虛心改善、接受批評。

(中時 )