民燒廢棄木材延燒祖厝，消防人員急赴救援。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白東里今早8時許發生住宅火警，消防局指出，起火地點位於拱天宮後方住宅，現場為1樓平房，王姓民眾表示，在燃燒廢棄物木板時，不慎延燒至自家祖厝屋簷。消防人員抵達時，現場已無火煙，燃燒面積約1平方公尺，花費約15分鐘撲滅火勢。

(中時 )