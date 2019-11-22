燒廢棄木板 祖厝屋簷遭祝融 11:282019/11/22 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民燒廢棄木材延燒祖厝，消防人員急赴救援。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民燒廢棄木材延燒祖厝，消防人員急赴救援。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣通霄鎮白東里今早8時許發生住宅火警，消防局指出，起火地點位於拱天宮後方住宅，現場為1樓平房，王姓民眾表示，在燃燒廢棄物木板時，不慎延燒至自家祖厝屋簷。消防人員抵達時，現場已無火煙，燃燒面積約1平方公尺，花費約15分鐘撲滅火勢。 (中時 ) #住宅 #現場 #燃燒 #祖厝 #木板 也許您會感興趣 推薦閱讀 防暴警察清晨突擊 拘捕理大外多名示威者 08:222019/11/18 兩岸 16歲少年遭刺慘死街口 嚇壞晨運民眾 08:322019/11/18 社會 代表國會政黨聯盟選立委 楊石城比手勢「愛台灣」 12:002019/11/18 政治 北捷地下街火警 竟是醉漢燒陽傘 13:362019/11/18 社會 宋瑋莉登記參選基市立委 國民黨上演大團結 13:332019/11/18 政治 草嶺古道芒花季湧6萬人潮 現場竟塞成這樣 13:542019/11/18 旅遊 羅志祥領軍狼人殺成員廝殺 邀粉絲現場觀戰 17:112019/11/18 娛樂 專家傳真－短期住宅市場 處盤整待上揚階段 04:102019/11/20 產業特刊 躲貿易戰台商回流 北市7成商辦已滿租 11:302019/11/20 財經 世界上最神秘的火坑，大火燃燒48年不滅 18:342019/11/20 國際 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 大地為床婚紗照 新郎撩褲露屁蛋 白紗新娘張嘴好害羞 - 社會 疑搶小姐起口角 萬華阿公店驚傳凶殺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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