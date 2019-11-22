台權會等民間團體質疑數位身分識別證辦理程序有問題，要求暫停推動。內政部今天強調，數位身分證經過長期規劃，相關作業均依法辦理，絕對嚴守程序，並著重隱私及資安的保護，謹慎推動。

台權會等團體多次質疑，33億元的新式數位身分證還未見到規劃案及管理辦法，就要送印了，罔顧程序正義，民團今天再度呼籲民進黨不要一意孤行，應暫停下周二的決標程序。

內政部表示，數位身分證的換發工作經過長期規劃，有許多面向均依法同步在推動中，包括製卡面、系統面、法規面、行政作業面等。

在製卡面部分，內政部遵照政府採購法所定程序，已委由中央印製廠承製卡片，並由該廠進行製卡設備採購的公開招標，這僅是在於製卡面的推動，且絕對依法嚴守程序辦理;另系統面部分，則待細部規劃確定後，將依程序對外公開招標。

內政部重申，數位身分證是國民身分證結合自然人憑證，使用時與自然人憑證一樣，不會在憑證中心留下任何紀錄；由於晶片已存有個人身分基本資料，無須連回內政部取用個資，內政部不會留存民眾使用紀錄，絕對不會有政府監控的問題。

數位身分證的推動，內政部經過長達6年的研議與討論，並透過委託研究、座談會、國際研討會、工作坊等與各界溝通交流並蒐集意見，未來仍會持續與外界溝通說明。

內政部最後強調，數位身分證是邁向數位國家重要的一步，政府一定在保障人權、嚴守程序、接受監督的基礎上，謹慎推動。

(中時 )