高雄一名張姓男子前年在澎湖當兵時，疑因不滿女友「兵變」另結新歡，竟將兩人交往時偷拍的女友沐浴裸露影像，傳到軍中「嘿軍團line16」群組給256位阿兵哥、其新男友欣賞，還PO到成人論壇網站，一審被判處拘役50日，可易科罰金5萬元，但審酌與被害人達成和解，緩刑2年。

據「自由時報」報導，張男與被害女子2016年11月至2017年3月11日交往，於高雄同居期間，張男利用女友洗澡時與其視訊之際，偷拍下洗澡與裸露胸部影像，2 人2017年4 月分手，女友另結新歡，當時在服役的張男，疑不滿被兵變，同年11月間用手機將前女友的裸照，上傳到「嘿軍團line16」LINE群組，讓256 名軍中同袍共賞，張男後來又傳給前女友的新男友臉書與某論壇網站。

法院審理時，張男坦承犯行，被依散布竊錄之身體隱私部位罪，將他處拘役50日，如易科罰金5萬元。但法官審酌他已與被害人達成和解，諭知緩刑2年。可上訴。

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(中時電子報)