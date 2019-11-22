法醫高大成入喜樂島不分區，他這樣批民進黨。曾薏蘋攝

喜樂島聯盟今公布2020立委參選名單，共提出區域及不分區立委共18 人，其中民進黨總統初選時支持賴清德的法醫高大成列為第三名，其中喜樂島聯盟副主席施正鋒；高大成批民進黨為了中間選民的票，「現在穿衫都不敢穿綠色，是在驚三小」。

高大成說，喜樂島聯盟就是要護台灣、顧台灣，他這位奇怪學者，講話一直很不客氣，他一定要拜託大家，支持喜樂島，因為喜樂島是大家的。

他說，很多民進黨的人，為了拿中間選民選票，「現在穿衫都不敢穿綠色，是在驚三小」；他更暗指「有一個市長，心中有中南海」。

喜樂島今天宣布區域立委12名，6位不分區立委；區位立委包括媒體人、律師、教師、牧師等，更有都是第一次參選；區域立委還包括參選台北市第六選區現任中央廣播電台攝影棚導播張余健、台北市第八選區的台灣教師聯盟理事長蕭曉玲等。

至於不分區立委部分，除了第三名法醫高大成、第二施正鋒，列在第一名的是前華視副總經理林秀霞、前民視電視公司監察人李素貞第四、34歲的的代課老師張君瑜第五、高雄市警局鑑識中心警務員林東徵等。

喜樂島這次提名區域立委除了台北市及台中市，其他多集中在雲林、嘉義、高雄，搶攻本土派選票意味濃厚。

蕭曉玲致詞強調，民進黨做了四年，到現在還在用「芒果乾（亡國感」恐嚇我們時，就應該讓他下架」；她說，「弄出了台北市長柯文哲跟高雄市長韓國瑜，不就是民進黨弄出來，難道還要把票投給你們？」

喜樂島聯盟黨章指出，政黨名稱為「喜樂島聯盟」（FORMOSA ALLIANCE），其宗旨為實現絕大多數台灣人民「反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、加入聯合國」的心願；喜樂島呼籲，政黨票投喜樂島聯盟，讓長久以來一直被藍綠兩大黨綁架的國會不再繼續讓國家空轉甚至倒退。

(中時 )