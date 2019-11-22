國民黨總統參選人韓國瑜22日上午10點在台中工業區新幹線花園酒店舉辦「與企業有約」活動。（黃國峰攝）

前行政院副院長杜紫軍，陪同前往，並回覆企業界提問。（馮惠宜攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜22日起展開一連串台中地區行程，上午10點在台中工業區新幹線花園酒店舉辦「與企業有約」活動，邀請台中地區工業區廠商與會，面對企業代表提出各種問題，韓國瑜也說，自己是重商主義者，

我是重商主義者，雖然很重視庶民經濟，但他知道企業一定要生意蓬勃發展，欣欣向榮，台灣才會有前途。

這場「國瑜與企業有約」活動，前行政院副院長杜紫軍，台中市兩名立委沈智慧、顏寬恒，以及立委參選人：黃馨慧、李中、莊子富都到場，現場來了兩百名台中市各地工業區廠商代表，紛紛提出建言。

韓國瑜先請杜紫軍回答廠商代表建言，最後他表示，他從事政治活動，跳脫政黨色彩，就是希望人民能夠有錢，但是如果商人賺不到錢了，企業界賺不到錢，那就是國安問題國家危機，如何讓企業界賺到錢，就要有個好的賺錢的環境，這是政府一定要做的。

韓國瑜表示，商人當過兵納過稅，是你們的責任，對國家就不欠了，只有當過兵納過稅，剩下的就是政府來做，這一點他僅記在心，我致力打造政府變成企業最好最好的朋友，政府絕對不能當企業界的絆腳石，妨礙企業往前衝。

他還說從某些角度來看，他是重商主義者，雖然很重視庶民經濟，但他知道企業一定要生意蓬勃發展，欣欣向榮，台灣才會有前途。大家稅收多了，政府才能拿稅收來做兩個最神聖的事，一個辦好教育一個照顧弱勢，各位不賺錢我們能有什麼辦法。

(中時 )