台塑企業打造還打造彰化首座童趣基地，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」作規劃，是全彰化縣最大的氣墊主題樂園。（台塑提供／吳敏菁彰化傳真）

台塑企業打造還打造彰化首座童趣基地，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」作規劃，是全彰化縣最大的氣墊主題樂園。（台塑提供／吳敏菁彰化傳真）

台塑企業打造還打造彰化首座童趣基地，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」作規劃，是全彰化縣最大的氣墊主題樂園。（台塑提供／吳敏菁彰化傳真）

台塑企業主辦的Formosa樂活盃彰化親子路跑活動，11月24日(週日)於彰化「台塑生醫健康悠活館」盛大展開，吸引近3300人報名，除規劃3公里樂活組及17公里組外，還打造彰化首座童趣基地，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」作規劃，氣墊一亮相，就掀起驚豔連連，好大喔，好可怕喔，可是真得好想滑滑看。

「怪獸玩國氣墊主題樂園」作規劃，有7公尺高的「滑稽熊雙滑梯」及「暴龍雙滑梯」，適合7至12歲小朋友遊玩，另外還有可愛的「蘑菇遊戲屋」讓2至6歲的幼童體驗，整個遊戲區全長110公尺，設置多達10座大型氣墊遊戲設施，是目前彰化縣最大、最長的氣墊主題樂園，可同時容納200位小朋友一同玩樂，除了考驗孩子的體力、耐力與平衡感外，也讓小朋友盡情蹦蹦跳跳玩樂一整天。

玩累了也不用擔心肚子餓，主辦單位台塑企業在現場準備了6台胖卡車隊、7個地方小農、13個社區及台塑企業旗下各公司準備的互動遊戲攤位，合計61攤嘉年華園遊會，販賣季節性水果、蔥油餅、雞蛋糕、草仔粿及芋粿等特色小吃及農產品，讓大、小朋友有吃、有玩，還有各式贈品，大家都能滿載而歸。

(中時 )