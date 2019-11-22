台北市長柯文哲上午針對民進黨抹紅柯文哲，質疑民進黨「不是完全執政？行政立法都過半」，卻每天抹紅柯文哲該處理的不處理，「實在憨慢」；對於邱毅名列新黨不分區名單第一名，柯則表示「看起來國台辦對這二個黨控制力還不錯」；王獻極表示兒子氣喘才住國外，柯則怒回「麥在那邊假」、「台灣是每個地方都會氣喘是不是？」

柯文哲還自爆，他原本還要幫莊瑞雄站台，結果卻被移到不分區去了，「少了一個合作對象」，現在民進黨感召他幫忙的人也不多了。至於高嘉瑜也曾到辦公室詢問該怎麼辦，他表示仍會幫忙。

柯文哲在受訪時，還一直表示「今天怎麼火氣那麼大」，被媒體問到林飛帆時，柯先是質疑「他有沒有上過國家治理？他到底有沒有上過邏輯學？」接著又自問「我今天火氣怎麼大麼大？」

柯接著又怒氣表示，林飛帆，我跟你說他就是依附新潮流，他不是參加新潮流嗎？還是他出來說他不是？

對於王獻極表示兒子因為氣喘才住在國外，柯文哲反問「台灣是每個地方都會氣喘是不是？那不會去找不會氣喘的地方？」他表示花東PM2.5更低，怒批「麥在那邊假，這就是不要臉」，住在國外卻每年都來台獨募款，「我就是看不起這種人」。

針對網友翻出柯在2014年表示自己放棄綠卡，但目前父親的兄弟姐妹住美國，是否是打臉自己？柯文哲表示這哪裡是打臉？他不喜歡那種全家躲在海外，自己一個在台灣玩、喊台獨，現在有親有住海外很正常，「但不要言行不一」。

(中時 )