一邊一國黨痛斥 民進黨沒什麼小路用 11:532019/11/22 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊智淵痛斥民進黨沒什麼小路用。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一邊一國黨不分區立委提名人楊智淵22日表示，民進黨上屆說「完全執政、完全負責」，這屆還是這樣說，「有什麼小路用呢」？他呼籲政黨票投小黨守護台灣。 楊智淵指出，民進黨上屆說「完全執政、完全負責」，這屆也是說「完全執政、完全負責」，「有什麼小路用呢」？他呼籲將政黨票投給小黨，這些人來守護台灣的價值，讓小黨進入國會，不要讓民進黨繼續傲慢下去，小黨絕對可以監督政府，不是像賴清德說的這樣。 (中時 ) #民進黨 #執政 #負責 #呼籲 #守護 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評》形容自己任內是最黑暗時刻 蔡英文好意思拉票？ 16:032019/11/19 政治 誰更想「武統」？ 04:102019/11/20 論壇廣場 柱柱姐拒絕芒果乾 只要保濟丸 04:102019/11/20 地方新聞 國民黨回轟民進黨 不分區立委「斑斑污點」 11:562019/11/20 政治 不分區遭質疑 國民黨回批：選民決定 17:032019/11/20 政治 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 國民黨批綠委質詢時間減半 乾脆席次也減半 16:282019/11/21 政治 羅智強：民進黨不分區名單 更爛 00:012019/11/22 政治 羅智強笑民進黨 能騙一天算一天 00:202019/11/22 政治 綠委質詢縮水近5成 有虧職守 04:102019/11/22 政治要聞 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 大地為床婚紗照 新郎撩褲露屁蛋 白紗新娘張嘴好害羞 - 社會 疑搶小姐起口角 萬華阿公店驚傳凶殺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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