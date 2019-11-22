一邊一國黨不分區立委提名人楊智淵22日表示，民進黨上屆說「完全執政、完全負責」，這屆還是這樣說，「有什麼小路用呢」？他呼籲政黨票投小黨守護台灣。

楊智淵指出，民進黨上屆說「完全執政、完全負責」，這屆也是說「完全執政、完全負責」，「有什麼小路用呢」？他呼籲將政黨票投給小黨，這些人來守護台灣的價值，讓小黨進入國會，不要讓民進黨繼續傲慢下去，小黨絕對可以監督政府，不是像賴清德說的這樣。

(中時 )