民進黨嘉義市立委參選人王美惠（中）與競選總部重要幹部齊喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

前市長涂醒哲肯定市議員王美惠（左）代表民進黨參選嘉義市立委。（廖素慧攝）

蔡英文總統暨立委參選人王美惠競選總部22日預告，24日晚上在嘉義市立棒球場停車場舉辦成立大會，前市長涂醒哲、民進黨市黨部主委黃大祐、小英之友會理事長黃淑英等重要幹部齊集，營造團結氣勢，但立委李俊俋未現身。

蔡英文總統暨立委參選人王美惠聯合競總公布競總主要幹部，前市長涂醒哲擔任榮譽主任委員，李俊俋是榮譽副主任委員，主任委員黃俊森，副主任委員黃淑英、陳保光、徐文志，後援會總會長是市議長莊豐安，後援會副總會長是黨籍議員黃露慧、蔡文旭、前議員陳幸枝、黃盈智；顧問團團長是全國牙醫師公會理事長陳建志；總督導陳茂松；總協調是市黨部主委黃大祐；總幹事江熙哲；副總幹事蕭裕珍、張裕隆；執行總幹事黃敏修；財務長蔡添福。

涂醒哲說，24日晚上競總成立造勢大會，蔡英文總統、副總統參選人賴清德、行政院副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰都會來嘉義市開講，晚會活動精采可期。涂醒哲也肯定王美惠是認真的立委人選。

王美惠說，參政10多年第1次成立競選總部，她參選以來一直思考要留給下一代、留給台灣什麼？歡迎大家來24日晚上來聽蔡總統、副總統參選人賴清德開講。

(中時 )