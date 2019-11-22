台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，展開第9波搜索約談星榮物流公司基層員工，複訊後諭令沈秉誼80萬元交保、李宜珊、曾淑萍，各被諭令30萬元交保。

檢調懷疑，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，不過，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。

潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂、中纖副總經理劉永達、潤寅莊姓女會計等共21人。楊文虎、王音之2人因逃匿，已遭通緝。

(中時 )