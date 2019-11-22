國民黨不分區立委名單引各界砲轟，黨主席吳敦義更面臨空前危機。媒體人康仁俊表示，國民黨的文化是「以黨領政」，2020無論選贏選輸，絕不只有韓國瑜一人參選黨主席；不分區立委中的「車宜靜」到底是誰推薦的？吳與前總統馬英九各有說法，馬辦聲明中對於煽動內鬥的指控，更曝大選後的黨主席亂局。

康仁俊在政論節目《關鍵時刻》表示，國民黨有著「以黨領政」的文化，這點從他們每個禮拜的行程就可看出：禮拜三是中常會、禮拜四是行政院院會；可見每項決策先是在黨內達成決策，再交辦行政院，這也正是為何「國共平台」在國民黨內非常重要。

這次國民黨黨主席的第一個戰役，為何是在不分區立委名單？康仁俊直言，這些人逼宮吳敦義，為的不是韓國瑜，為的都是自己！在「以黨領政」傳統下，2020大選後，誰能代替吳敦義帶領國民黨對大陸話語權，是這些跳出來批吳者內心之所求。因此，若吳敦義因選書被逼下台，出來佔黨主席的絕不只韓一人，一堆人都會跳出來搶，因為大家都想要這位子！

康仁俊指出，這次不分區立委名單各方爭議不斷。有人爆陳以信、車宜靜是前總統馬英九硬塞的；馬辦則發聲明直接打臉，表示僅推薦林麗嬋、林義傑、陳以信三人，車宜靜頓成「人球」。更重要的是，馬辦聲明中嚴厲指控爆料者「意圖惡意煽動國民黨內鬥」，同時也暗批吳敦義在整件事上的失格。

(中時電子報)