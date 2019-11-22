蘇姓女子持有安非他命毒品被警察查獲，接受偵訊製作筆錄時，害怕被法辦，就在檢警相關筆錄上冒簽妹妹的名字，但仍按下自己指印，結果被循線查獲，在毒品罪外多吃上一條偽造文書官司。案經台北地方法院審理，蘇女認罪，獲法官輕判有期徒刑最低的刑度2月徒刑，得易科罰金6萬元。

38歲的蘇女2016年就在台中地區涉犯毒品案，2018年易科罰金執行完畢。今年4月15日清晨，又被台北市警中山分局查獲持有1包安非他命，但她卻以胞妹名義應訊、簽名，還在筆錄上按捺指印，移送檢方偵查也冒簽妹妹名義。

警方送驗蘇女尿液檢體呈陽性反應，報請檢方指揮偵辦，直到刑事局比對指紋後，發現指紋不是蘇女妹妹的，檢方因此查出蘇女冒名應訊偽造文書犯行，檢方起訴蘇女，接續在調查筆錄、採證同意書、採集尿液檢體人姓名及檢體編號、台北地檢署內勤訊問筆錄上偽造妹妹的的簽名。

北院審理，蘇女坦承犯行，法官考量蘇女犯案動機、所生危害等因素，判她有期徒刑2月，可易科罰金。蘇女持毒另案辦理。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )