美國之音22日報導，美國國會兩黨重量級參議員華府時間21日聯名致信川普，要求總統立即採取行動，暫停批准美國企業向華為繼續供貨。美國商務部20日開始向部分美企發放出口華為的產品許可證，同時也拒絕一些公司的出口許可申請。

包括參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）、阿肯色州共和黨卡頓（Tom Cotton）在內的15位參議員，在給總統的信中說，批准這些許可申請將削弱把華為列入實體清單初衷，讓華為可以繼續對美國通信基礎設施乃至國家安全構成嚴重威脅。

他們在信中說，總統本人說過，不想要美國和華為做生意。他們還指出，國安專家普遍認為，大陸企業與中國共產黨合作密切，尤其是華為，被認為受到大陸政府很大的影響。

美國商務部長羅斯19日晚間在福斯商業頻道節目說，一共收到約290件特殊許可證申請，已開始發放部分許可和部分拒絕的通知。

商務部匿名官員對《華盛頓郵報》說，大約1／4的申請獲批，1／4被拒，剩下的還未審核。

商務部在聲明中說，「商務部發放這些範圍狹小的許可證，授權不對國家安全或美國海外政策利益構成巨大威脅的有限和特定的商業活動」。

參議員21日致信總統並要求商務部在核發任何許可之前，通知國會領導層和相關委員會。

美國商務部今年5月將華為列入「實體清單」，限制華為從美國獲取含有美國技術的零組件產品。今年8月，商務部又將46家華為子公司列入「實體清單」。

商務部之後給予華為90天的臨時許可，並多次延期。18日，商務部宣布把臨時許可的有效期再延長90 天，允許華為繼續與美國鄉村地區電信營運商從事有限的商務往來。

舒默等參議員在星期四的信中說，商務部星期一的的決定已令他們感到擔憂，而更為永久的許可證則更讓人擔憂，因為那將讓華為能夠在沒有充分國家安全風險評估的情況下，繼續與一些美國公司進行商務往來。

簽署連署信的還有民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）和密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）等兩黨參議員。

在另一方面，美國聯邦傳播委員會星期五將投票決定，是否禁止美國地方電信營運商使用政府專案資金購買華為設備，並討論是否要求運營商移除被認為構成國家安全威脅的設備。

聯邦通信委員會主席帕伊在一個聲明中表示，需要確保網路不會損害國家安全，威脅經濟安全或破壞價值觀。

(中時 )